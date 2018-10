Polizeidirektion Landau / 15 Autofahrer zu schnell

15 Autofahrer zu schnell

Knittelsheim - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim mussten gestern 15 Autofahrer beanstandet werden. In dem 30er Bereich wurde während der Kontrolle zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr der schnellste mit 57 km/h gemessen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.