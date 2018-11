Polizeidirektion Landau / 30-jähriger läuft mit Küchenmesser ...

30-jähriger läuft mit Küchenmesser über die Fahrbahn

Edesheim - Ein 30-Jähriger aus Edenkoben versetzte am 03.11.2018 gegen 11:40 Uhr mehrere Passanten und Pkw-Fahrer in Schrecken, als dieser sich mit einem großen Küchenmesser im Hosenbund auf der Straße und in einer Tankstelle in Edesheim zeigte und mehrere Pkw-Fahrer mittels ausgestrecktem Daumen um Mitnahme bat. Zu konkreten Bedrohungen oder sonstigen Handlungen mit dem Messer kam es nach Mitteilung der Zeugen nicht. Der Verantwortliche wurde kurz nach der Verständigung der Polizei durch die eingesetzten Beamten festgenommen. Als Grund für die Mitnahme des Messers führte der Verantwortliche an, dass er sich verfolgt fühle und sich daher verteidigen müsse. Das Messer wurde sichergestellt und die psychisch auffällige Person ins das Pfalzklinikum nach Klingenmünster verbracht.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-955-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -