Polizeidirektion Landau / 35-jähriger Pkw-Fahrer wurde bei ...

35-jähriger Pkw-Fahrer wurde bei einem Unfall leicht verletzt

Neustadt - Am 07.09.2018 gegen 06:00 Uhr kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe nahe der Anschlussstelle Neustadt-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Haßloch leichte Kopfverletzungen davontrug. Der andere unfallbeteiligte 55-jährige Pkw-Fahrer aus Annweiler blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von ca. 7000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

