Polizeidirektion Landau / 75 Verstöße in 20 Minuten - ...

75 Verstöße in 20 Minuten - Rheinbrücke linker Fahrstreifen

B10 Rheinbrücke Rt. Karlsruhe, Wörth am Rhein - Am Samstag, den 09.03.2019, wurde von 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr der Fahrzeugverkehr an der Baustelle auf der Rheinbrücke (B10) in Fahrtrichtung Karlsruhe überwacht. Es gilt, Fahrzeuge, welche breiter als 2 Meter sind (inklusive Außenspiegel) dürfen den linken Fahrstreifen nicht benutzen. Auf dieses Verbot wird frühzeitig mehrfach durch ein Verkehrszeichen hingewiesen. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden innerhalb von 20 Minuten 75 Fahrzeuge festgestellt, welche dieses Verbot missachteten. Die Verwarnung ist mit einer Geldbuße in Höhe von 20,- Euro behaftet. Die festgestellten Fahrzeugführer müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Aufgrund der Missachtung dieses Verbots kommt es regelmäßig zu Verkehrsunfällen, da die baulichen Gegebenheiten ein Überholen nur unter den genannten Voraussetzungen ohne größere Beeinträchtigungen zulässt. Es werden auch in Zukunft Verkehrsüberwachungen durchgeführt und Verstöße dementsprechend mit einem Verwarnungsgeld geahndet.

