Polizeidirektion Landau / 76889 Klingenmünster, Gewanne ...

76889 Klingenmünster, Gewanne Galgenacker - Altreifen entsorgt

76889 Klingenmünster, Gewanne Galgenacker - Von Donnerstag 21.03.19 bis Freitag 22.03.19 wurden 28 Altreifen südöstlich von Klingenmünster (Gewanne "Galgenacker") in einem kleinen Wäldchen direkt neben einem Weinberg illegal entsorgt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon-Nr. 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rpl.de

