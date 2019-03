Polizeidirektion Landau / 76889 Klingenmünster, Parkplatz Burg ...

76889 Klingenmünster, Parkplatz Burg Landeck - Handtasche aus Transporter entwendet

76889 Klingenmünster, Parkplatz Burg Landeck - Am Freitag, den 22.03.2019 wurde im Zeitraum von 10:00 - 14:00 Uhr die Scheibe an einem Transporter Opel-Vivaro mit Kennzeichen aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich (BKS) eingeschlagen und anschließend 2 Handtaschen aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon-Nr. 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rpl.de . Auch hier nochmal der Hinweis der Polizei keinerlei Wertgegenstände bei Verlassen des Fahrzeuges darin zu belassen!

