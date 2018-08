Polizeidirektion Landau / 78-jähriger Dame werden 2 ...

78-jähriger Dame werden 2 Handtaschen geklaut

Rülzheim - Während eine 78-jährige Dame aus Kaiserslautern am Samstag gegen 8:35 Uhr am Bahnhof in Rülzheim auf ihren Zug wartete, ließ sie ihre beiden Handtaschen kurz unbeaufsichtigt. Dies machte sich der ca. 30 Jahre alte Täter zu nutzen, schnappte sich die Taschen und entfernte sich auf einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, schlank, ca. 1,80 - 1,90 m groß, bekleidet mit einem hellen T-Shirt, weiteres nicht bekannt. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274/958-0 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.