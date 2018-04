Polizeidirektion Landau / 8-Jährige leicht verletzt

8-Jährige leicht verletzt

Landau: 27. April 2018, 14:40 Uhr - Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die L509 in Landau in Fahrtrichtung Offenbach. Aufgrund einer roten Ampel musste der vordere PKW verkehrsbedingt anhalten. Wegen zur geringem Abstand und Unachtsamkeit fuhr der nachfolgende PKW hinten auf. Aufgrund des Zusammenstoßes verletzten sich die Unfallverursacherin und ihre 8-jährige Tochter leicht. Nach Untersuchung durch den hinzukommenden Notarzt wurde die Tochter nach Hause entlassen. Die Unfallverursacherin wurde auf eigenen Wunsch zur weiteren Abklärung durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen und ein ca. 150 x 40 cm großer Ölfleck auf der Fahrbahn. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma sachgerecht gereinigt werden und war bis zum Abschluss der Reinigung gegen 17.15 Uhr, nur halbseitig befahrbar.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.