Polizeidirektion Landau / Abdeckplane aufgeschlitzt

Abdeckplane aufgeschlitzt

Edenkoben - Zu einer Sachbeschädigung an einer Abdeckplane kam es in der Nacht zwischen dem 15.02. und dem 16.02.2019 im Bereich der Watzengasse in Edenkoben. Die Geschädigte deckte aufgrund der Witterung ihr Fahrzeug mittels einer Plane ab und musste am nächsten Morgen feststellen, dass diese aufgeschlitzt war. Zum Glück wurde das Fahrzeug dabei nicht beschädigt. Merkwürdigerweise wurde der Frau bereits vor etwa 14 Tagen die alte Abdeckplane in gleicher Art und Weise beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, die zur Ergreifung des Täters führen können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden.

