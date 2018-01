Polizeidirektion Landau / Aktuelle Warnmeldung der Polizei ...

Aktuelle Warnmeldung der Polizei Landau für ältere Menschen im Bereich Landau und Umgebung, "Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"

Landau - Am Freitag Nachmittag, den 05.01.2017, gingen bei der Polizeiinspektion Landau in einem Zeitraum von ca. 2 Stunden mehrere Anfragen von älteren, verunsicherten Bürgerinnen und Bürgern ein. Alle Personen wurden am Nachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand von einer unbekannten Person angerufen, die sich als Kriminalbeamter ausgab. Im Gespräch erkundigte sich der falsche Kriminalbeamte ganz gezielt nach dem Vermögen der potentiellen Opfer und konkret nach Wertgegenständen wie Schmuck, Bargeld, Kontodaten etc.. Die der Polizei bekannten Anrufer haben sich bislang richtig verhalten, sind nicht auf die Fragen eingegangen und verständigten umgehend die Polizei.

Wichtiger Hinweis der Polizei Landau: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an, beenden Sie einfach das Gespräch. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. - Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Die Polizei Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.