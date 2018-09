Polizeidirektion Landau / Alkoholbedingte Verkehrsunfälle mit ...

Alkoholbedingte Verkehrsunfälle mit Flucht

Großfischlingen und Altdorf - Am Freitag, 21.09.2018 gegen 21:00 Uhr streifte ein 34jähriger Fahrer aus dem Kreis SÜW mit seinem Kleinbus zunächst einen parkenden Pkw in der Haupstraße in Großfischlingen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4000EUR zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Gegen 21:15 Uhr verursachte dieser Fahrer einen weiteren Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Altdorf, wo er ebenfalls einen parkenden Pkw touchierte. An diesem Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Der Fahrer fuhr jedoch auch hier einfach weiter. Ein Zeuge meldete der Polizei in Edenkoben das Kennzeichen des Verursachers, die die Fahndung aufnahm. Der Fahrer konnte schließlich stark alkoholisiert in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung bei Fahrunsicherheit infolge Alkohols. Zeugen, die Hinweise zum genannten Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

