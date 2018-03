Polizeidirektion Landau / Altdorf: In Kindergarten eingebrochen

Altdorf: In Kindergarten eingebrochen

Altdorf - In der Zeit zwischen dem 06.03.2018, 18:30 Uhr und dem 07.03.2018, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in der Schulstraße ein, indem sie die hintere Eingangstür aufhebelten. Bereits am 16.02.2018 versuchten die Täter in den Kindergarten einzubrechen, was jedoch misslang. Am gestrigen Tage waren sie offensichtlich auf Bargeld aus, wurden jedoch nicht fündig.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

