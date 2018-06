Polizeidirektion Landau / Angetrunkener Autofahrer am Windhof

Angetrunkener Autofahrer am Windhof

Schweighofen - Am 09.06.2018 führte eine Streifensatzung der PI Bad Bergzabern um 18:20 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Es wurde ein 76-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe kontrolliert. Der geführte PKW VW Lupo war in einem ordnungsgemäßen Zustand. Bei dem Autofahrer konnte leichter Alkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholkonsum durch den Autofahrer bestätigt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde untersagt, der VW konnte an der Kontrollörtlichkeit belassen werden. Ein erneuter Alkotest auf hiesiger Dienststelle mit einem gerichtsverwertbaren Alkotestgerät bestätigte den Wert von mehr als 0,5 Promille. Bezüglich des Verstoßes gegen den § 24a StVG wurde der Betroffene zur Sache angehört. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Vorgang an die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer weitergeleitet. Auf den Autofahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 4 Wochen Fahrverbot und 2 Punkte im Verkehrszentralregister zu.

