Polizeidirektion Landau / Annweiler - Auffahrunfall auf der B 10

Annweiler - Auffahrunfall auf der B 10

Annweiler - Am 03.09.2018 befuhren zwei PKW gegen 17:10 Uhr die B 10 in Richtung Landau. Zwischen dem dortigen Kostenfels- und Staufertunnel fuhr angeblich der nachfolgende Fahrzeugführer dem Vorausfahrenden zu dicht auf und gab Lichthupe. Daraufhin soll der Vorausfahrende bis zum Stillstand abgebremst haben. Infolge kam es zu einem Zusammenstoß mit leichtem Sachschaden. Wer sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964620 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-9646-20 pwannweiler@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.