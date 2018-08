Polizeidirektion Landau / Annweiler - Einbruch in ...

Annweiler - Einbruch in Orthopädietechnikfiliale

Annweiler - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21.08. - 22.08.2018, in die Geschäftsräume einer Orthopädietechnikfiliale am Meßplatz in Annweiler ein und entwendeten eine schwarze Geldmappe mit der Aufschrift "VR-Bank". Der entstandene Sachschaden wird auf 150 EUR geschätzt. Die Höhe des Diebesgutes beträgt ca. 20 EUR.

Anwohner oder potentielle Zeugen, welche den Vorfall gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.