Polizeidirektion Landau / Annweiler - Schwerverkehrskontrollen ...

Annweiler - Schwerverkehrskontrollen auf der B 10

Annweiler - Im Rahmen einer groß angesetzten Kontrolle des Schwerverkehrs auf der B 10 nahm die Polizei insbesondere die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten ins Visier. Am 17.10.2018 wurden hierbei in Höhe der Ortschaft "Rinnthal" innerhalb von knapp drei Stunden am Mittag insgesamt 30 Verstöße gegen diese gesetzlichen Vorschriften festgestellt. Weitere sechs Beanstandungen gab es in dem Bereich der Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bereits am Morgen des 17.10.2018 konnte ein Tankzug gestoppt werden, welcher mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und mehrmaligem verbotenen Überholen auf der B 10 in Richtung Landau unterwegs war. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in hoher dreistelliger Höhe rechnen. Am Nachmittag kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Lastkraftwagenfahrer. Dieser befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße 10 in Richtung Pirmasens und fuhr einem vorausfahrenden PKW zu dicht auf. Danach überholte der LKW auf der einspurigen Streckenführung trotz durchgezogener Linie. Hierzu fuhr er auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn und benötigte ca. 400 Meter, um seinen verbotenen und verkehrsgefährdenden Überholvorgang zu beenden. Die Polizei bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder selbst gefährdet worden sind, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

