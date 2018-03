Polizeidirektion Landau / Auffahrunfall

Auffahrunfall

76764 Rheinzabern - Am Freitag, 23.03.18 kam es gegen 08:20 Uhr in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern zu einem Auffahrunfall. Ein 18jähriger VW-Fahrer erkannte zu spät, dass vor ihm eine 53jährige Dacia-Fahrerin wegen eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges bremsen musste und fuhr auf den Dacia auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2200.-EUR. Der 18jährige wurde verwarnt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271-92210

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.