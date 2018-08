Polizeidirektion Landau / Auffahrunfall - mangelnder ...

Auffahrunfall - mangelnder Sicherheitsabstand

Rheinzabern - Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr am Montag, dem 27.08.2018, um 07.35 Uhr, aus Richtung Rheinzabern kommend die Auffahrt zur Landstraße 549 und beabsichtigte nach rechts in Richtung Neupotz abzubiegen. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 25-jährige Autofahrerin zu spät bemerkte und infolge mangelnden Sicherheitsabstands auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

