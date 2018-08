Polizeidirektion Landau / Auto aufgebrochen

Auto aufgebrochen

Maximiliansau - Am Montag, dem 27.08.2018, zwischen 20:00 Uhr und 20.45 Uhr, schlugen Unbekannte an einem auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellten Auto die rechte Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich diverse Ausweispapiere und eine Geldbörse.

