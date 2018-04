Polizeidirektion Landau / Autoscheiben eingeschlagen - Täter ...

Autoscheiben eingeschlagen - Täter festgenommen

Landau - 8. April 2018, 16 Uhr Am Sonntagmittag wurde von Passanten mitgeteilt, dass auf dem Firmengelände der Mercedes-Benz Niederlassung "Am Schänzel" eine männliche Person die Scheiben von mehreren Autos einschlage. Vor Ort konnte ein 42-jähriger Landauer zwischen Fahrzeugen sitzen aufgefunden werden. Er hatte mit einem Stein die Scheiben von drei hochwertigen Fahrzeugen eingeschlagen und dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Warum er dies getan hat wollte der Mann nicht sagen. Aus dem Gespräch mit dem Täter heraus wurde festgestellt, dass er psychische Probleme hatte. Er wurde deshalb in das Pfalzklinikum überstellt.

