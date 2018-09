Polizeidirektion Landau / BAB 65, Auffahrunfall mit ...

BAB 65, Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Wörth am Rhein - Am Sonntag, dem 16.09.2018, um 12.55 Uhr, befuhr ein 80-jähriger BMW-Fahrer die Bundesautobahn 65 von Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Anschlussstelle zur Bundesstraße 9 in Richtung Germersheim musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihm nachfolgende, 22-jährige Opel-Fahrerin reagierte zu spät und stieß gegen das Heck des BMW. Hierbei verletzte sie sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro.

