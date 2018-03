Polizeidirektion Landau / BAB 65 - Tödlicher Verkehrsunfall

BAB 65 - Tödlicher Verkehrsunfall

A 65 / Neustadt - Am Samstag, den 24.03.18, gegen 22.40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ca. 1500 Meter vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd verlor ein 20-jähriger aus Landau die Kontrolle über seinen mit insgesamt 5 Personen besetzten Honda Civic. Nach seinen Angaben platzte zuvor ein Reifen. Der Honda schleuderte über die Fahrbahn und schlug mehrfach in der Leitplanke ein. Ein 21-jähriger Mann aus Landau wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt hierdurch schwerste Verletzungen. Er erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Fahrer, sowie die 18- bis 23-jährigen Mitfahrer erlitten ebenfalls zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Die Autobahn musste zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten, sowie des Fahrzeugs bis um 04.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Norden und an der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Süden abgeleitet. Hierdurch staute sich der Verkehr bis zu 5 Kilometer in beide Fahrtrichtungen.

Die Einsatzmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr Neustadt, die mit 45 Mann vor Ort war, sowie der Autobahnmeisterei Kandel unterstützt.

