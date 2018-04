Polizeidirektion Landau / Bad Bergzabern: Außenspiegel beschädigt

Bad Bergzabern: Außenspiegel beschädigt

Bad Bergzabern - Am Sonntagabend wurde um 21.30 Uhr in der Kettengasse der Außenspiegel eines geparkten Pkw Peugeot 206 vermutlich abgetreten oder abgeschlagen. Eine Anwohnerin hatte noch ein lautes Geräusch gehört und danach einen unbekannten Mann wegrennen sehen. Zeugenhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-9334-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.