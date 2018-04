Polizeidirektion Landau / Bad Bergzabern: Betrunkene ...

Bad Bergzabern: Betrunkene Autofahrer ertappt

Bad Bergzabern - Kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Nacht auf Montag in der Ortsdurchfahrt der Kurstadt einen 22jährigen Autofahrer aus der Verbandsgemeinde. Hierbei wurde deutlich Alkoholeinfluss bei dem Fahrzeuglenker festgestellt, was bei einem Atemtest auch bestätigt wurde. Daraufhin musste er seinen Wagen stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt und der junge Mann muss sich jetzt einem Strafverfahren mit Entzug der Fahrerlaubnis stellen. Bereits in der Nacht zuvor war ebenfalls ein alkoholisierter Autofahrer in der Kurstadt aus dem Verkehr gezogen worden. Der 41jährige Fahrzeuglenker hatte auch zuviel Alkohol getrunken und musste ebenfalls nach einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-9334-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.