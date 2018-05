Polizeidirektion Landau / Bad Bergzabern: Einbruch in ...

Bad Bergzabern: Einbruch in Bäckereifiliale

Bad Bergzabern - Im Zeitraum vom Sonntag auf Montag, wahrscheinlich zur Nachtzeit, wurde in eine Bäckereifiliale in der Kurtalstraße eingebrochen. Der oder die Täter stiegen über ein gekipptes Fenster im Hinterhof in das Gebäude der Filiale ein und entwendeten einen Möbeltresor mitsamt Wechselgeld. Täterhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

