Polizeidirektion Landau / Bad Bergzabern: Unfallflucht

Bad Bergzabern: Unfallflucht

Bad Bergzabern - Im Zeitraum zwischen 22.08.18 und 26.08.18 wurde ein in der Poststraße, Höhe ehemaligem Postgebäude, geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Nach bisherigen Feststellungen könnte als Verursacherfahrzeug ein Lkw in Frage kommen. Zeugenmeldungen bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

