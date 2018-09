Polizeidirektion Landau / Bad Bergzabern: Unfallflucht

Bad Bergzabern: Unfallflucht

Bad Bergzabern - Am Montagmorgen wurde auf dem Krankenhausparkplatz in der Danziger Straße ein geparkter Pkw BMW, silberfarben, mit SÜW-Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug vorne links beschädigt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte der Schaden in geschätzter Höhe von ca. 1.200.-Euro beim Ein-oder Ausparken eines bislang Unbekannten entstanden sein. Zeugenmeldungen bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

