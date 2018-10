Polizeidirektion Landau / Beim Abschließen der Gaststätte ...

Beim Abschließen der Gaststätte überfallen

Landau, Innenstadt - Am Sonntag, 28.10.2018, 03:47 Uhr, meldet sich der Wirt einer Gaststätte in der Trappengasse in Landau bei der Polizei und gab an, dass er gerade überfallen worden sei. Beim Abschließen seiner Gaststätte sei er niedergeschlagen worden und seine Einnahmen wären geraubt worden. Da sich der/die Täter von hinten genähert hätten, könne er keine Angaben zu diesen machen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

