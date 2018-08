Polizeidirektion Landau / Beim Diebstahl ertappt

Beim Diebstahl ertappt

Wörth am Rhein - Maximiliansau - Ein unbekannter Mann entwendete am Mittwoch, dem 15.08.2018, gegen 12.00 Uhr, ein zum Verkauf im Eingangsbereich des Globus Marktes abgestelltes Elektro-Mountain-Bike und verstaute es auf dem Heckträger seines Autos. Ein aufmerksamer Zeuge sprach den Mann und seine Beifahrerin an, woraufhin sie in Richtung Maximiliansau davonfuhren. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 32-jährigen seine 28-jährige Lebensgefährtin aus dem Raum Karlsruhe. Bislang konnten weder die Tatverdächtigen noch ihr Fahrzeug mit dem entwendeten Elektro-Mountain-Bike aufgefunden werden.

