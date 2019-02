Polizeidirektion Landau / Bellheim - Einbruch in Wohnhaus

Bellheim - Einbruch in Wohnhaus

Bellheim - Schmuck, Bargeld und ein Smartphone im Gesamtwert von 9000 Euro sind die Beute von bislang unbekannten Tätern bei einem Einbruch am Samstagabend in Bellheim. Die unbekannten Täter hebelten in der Zeit zwischen 18.00 und 21.45 Uhr die Terrassentür eines Zweifamilienhauses in der Straße "Am Entensee" in Bellheim auf und gelangten auf diese Weise in das Haus. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

