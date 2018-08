Polizeidirektion Landau / Bellheim/Germersheim - 18 Fahrzeuge ...

Bellheim/Germersheim - 18 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Bellheim/Germersheim - In der Postgrabenstraße in Bellheim wurden am Montagmorgen innerhalb einer Stunde 11 Fahrzeuge gemessen, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der Spitzenreiter erreichte 55 km/h. Zudem hatten zwei Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei einer weiteren Kontrollstelle Am Unkenfunk in Germersheim waren zwischen 12:00 - 12:50 Uhr sechs Fahrzeuge zu schnell. Bei ebenfalls erlaubten 30 km/h fuhr das schnellste gemessene Fahrzeug hier mit 47 km/h. Außerdem wurde bei einem Fahrer ein Schlagstock aus Holz zugriffsbereit neben dem Fahrersitz aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erfasst.

