Polizeidirektion Landau / Bellheim/Lingenfeld - Zwei brennende ...

Bellheim/Lingenfeld - Zwei brennende Autos aufgrund eines technischen Defekts

Bellheim/Lingenfeld - Technische Defekte waren die Ursache für zwei brennende Autos am Donnerstag in Bellheim und auf der B9 bei Lingenfeld. An beiden Einsatzorten war auch die Feuerwehr im Löscheinsatz. Die Polizei verzeichnete lediglich Sachschäden.

