Polizeidirektion Landau / Bellheim - Mit Kleiderstange auf ...

Bellheim - Mit Kleiderstange auf Sohn losgegangen

Bellheim - Gestern Abend wurden Polizeibeamte aus Germersheim zu einem Familienstreit nach Bellheim gerufen, da ein 58 jähriger Mann auf seinen 35 jährigen Sohn losging und diesen würgte. Als die Beamten vor Ort eintrafen verfolgte der Vater den Sohn mit einer Kleiderstange in der Hand. Nach Aufforderung der eingesetzten Polizisten legte der 58 Jährige die Kleiderstange ab. Zuvor hatte er diese gegenüber der ebenfalls anwesenden Schwiegertochter eingesetzt, in dem er ihr einen Schlag in die Bauchgegend versetzte. Die Schwiegertochter blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war der Streit um die Eigentumsverhältnisse des gemeinsam genutzten Anwesens. Gegen den 58 Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, weiterhin muss er das Anwesen vorübergehend verlassen und hat ein Betretungsverbot erhalten.

