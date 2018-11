Polizeidirektion Landau / Bellheim: Seitenscheibe an Auto ...

Bellheim: Seitenscheibe an Auto eingeschlagen

Bellheim - Am Mittwoch, 14.11.2018 zwischen 19.30 und 20.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter an einem Auto zwischen dem Pfarrheim und dem Lokal "Toms" in der Hauptstraße in Bellheim eine Seitenscheibe ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an: Eva Eichenlaub Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.