Polizeidirektion Landau / Berg - Handynutzung und ...

Berg (Pfalz) - Handynutzung und Alkohol führen zu Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Berg (Pfalz) - Laut seinen Angaben befuhr ein 21-Jähriger am 11.03.18 mit seinem Mercedes S5 gegen 03:30 Uhr die Bruchbergstraße in Fahrtrichtung Theresienstraße, als er während der Fahrt auf sein Mobiltelefon geschaut habe und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort pralle er gegen eine Hauswand und verursachte so einen Totalschaden an seinem Vehikel in Höhe von etwa 30000 Euro. An dem Gebäude entstand ein Schaden von weiteren 10000 Euro. Der Fahrer erlitt darüber hinaus leichte Verletzungen an den Händen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige unter Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille, weshalb der junge Mann seinen Führerschein zunächst einmal los ist. Es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Wer mit Alkohol im Blut Gas gibt und einen Unfall verursacht, muss außerdem, trotz Versicherung, damit rechnen - ganz oder teilweise - selbst für den entstandenen Schaden aufkommen zu müssen.

