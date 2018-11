Polizeidirektion Landau / Berg - Trunkenheitsfahrt

Berg - Trunkenheitsfahrt

Berg - Ein 29jähriger aus dem benachbarten Ausland befuhr am 04.11.2018, gegen 01:00 Uhr, mit seinem Pkw Ford die Kandeler Straße in Berg in Richtung Grenzübergang. Dort wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei ihm festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ein weiterer Test auf hiesiger Dienststelle zeigte einen Wert von 0,9 Promille. Nun kommen eine Geldbuße von 500,-EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg auf ihn zu.

