Polizeidirektion Landau / Betäubungsmittelfund im Pkw

Betäubungsmittelfund im Pkw

Freimersheim - 493003/04112018/0321 Am 04.11.2018 gegen 00:40 Uhr fiel einem Passanten in Freimersheim ein nicht zugelassenes Fahrzeug auf. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs durch die eingesetzten Beamten wurden im Kofferraum des Fahrzeugs 118 Gramm Marihuana und weitere Gegenstände, die auf einen Handel mit Btm schließen lassen, aufgefunden. Neben dem Fahrzeug wurden das Marihuana und sonstige relevanten Gegenstände sichergestellt. Weiterhin wurde eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das BtmG erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

