Polizeidirektion Landau / Billigheim, Hindenburg-/Marktstraße ...

Billigheim, Hindenburg-/Marktstraße L544/L493, 20.3.19, 11.30 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Billigheim - Am Mittwochmittag (20.3.19, 11.30 Uhr) wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw an der Kreuzung Hindenburg-/Marktstraße leicht verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Hindenburgstraße in südlicher Richtung, als die entgegenkommende 54-jährige Pkw-Fahrerin nach links in Marktstraße einbog und den Vorrang des entgegenkommenden Motorrades nicht beachtete.

