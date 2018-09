Polizeidirektion Landau / Billigheim-Ingenheim: ...

Billigheim-Ingenheim: Gefahrenstellen durch "Winzerglatteis"

Billigheim-Ingenheim - 11. September 2018, 20.30 Uhr Ein neuerlicher Fall von "Winzerglatteis" nimmt die Polizei zum Anlass, auf die Gefahren von verlorenen Trauben auf der Straße hinzuweisen. Dadurch entsteht ein glatter Fahrbahnbelag, der für Motorradfahrer gefährlich werden kann und wie schon geschehen zu einem Unfall führen kann. Glück in dieser Hinsicht hatte ein 55 -jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend, als er im Bereich der Einmündung Appenhofen solche Situation vorfand. Er konnte der verlorenen Maische noch rechtzeitig ausweichen und so einen Sturz verhindern. Die Polizei bittet deshalb die Winzer auf die Ladung zu achten und vor einem Herunterfallen zu sichern.

