Polizeidirektion Landau / Billigheim-Ingenheim, B38, ...

Billigheim-Ingenheim, B38, 21.11.2018, 13.35 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Billigheim, B38 - Am 21.11.2018, gegen 13.35 Uhr ereignete sich auf der B38 zwischen Appenhofen und Impflingen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw wollte an der Einmündung zum Schützenhaus auf einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte der Fahrer eines Kleinbusses zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dieser habe geblinkt, so die Zeugenaussagen. Der Fahrer des Pkw wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Fahrbahn musste bis zum Abschleppen und reinigen durch des Abschleppdienst halbseitig gesperrt werden. Bei der Verkehrsregelung verlief alles reibungslos, bis der Fahrer eines LKW die eindeutigen Weisungen zum Anhalten nicht beachtete und einfach durchgefahren ist. Der aufmerksame Polizeibeamte konnte beiseite gehen, als er bemerkte, dass der LKW nicht anhalten wird. Das Kennzeichen ist bekannt. Eine Anzeige wird folgen.

