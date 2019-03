Polizeidirektion Landau / Birkweiler/B10 - Schwerer Verkehrsunfall

Birkweiler/B10 - Schwerer Verkehrsunfall

Birkweiler/B10 - Infolge regennasser Fahrbahn und unangepasster Geschwindigkeit verlor gestern Abend (13.03.2019, 18.13 Uhr) ein 30-jähriger Autofahrer auf der B10 kurz vor der AS Birkweiler (in Fahrtrichtung PS) die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam beim Schlingern auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals. Während seine 23-jährige Ehefrau und das gemeinsame 6-jährige Kind mit Prellungen in ein Krankenhaus kamen, zog sich der Fahrer Frakturen am Körper zu und musste ebenfalls mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Michael Baron

Telefon: 06323 955 120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -