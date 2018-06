Polizeidirektion Landau / Blitzeinschlag

Blitzeinschlag

Wörth am Rhein - Bei der Rettungsleitstelle wurde der Brand eines Strommastes nach Blitzeinschlag in der Raiffeisenstraße in Freckenfeld mitgeteilt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kandel und der Polizeistreife war der Brand bereits erloschen. Es handelte sich um einen Holzmast unmittelbar nördlich hinter der Gräfenberghalle. Auf Grund des Blitzeinschlages kam es in Freckenfeld und Kandel zu kurzzeitigen Stromausfällen.

