Polizeidirektion Landau / Blitzeinschlag in Baum - Ast ...

Blitzeinschlag in Baum - Ast blockiert die Fahrbahn

L542, Venningen/Großfischlingen - Aufgrund des Gewitters am Freitag, den 17.08.2018 schlug ein Blitz gegen 18:00 Uhr in einen Baum an der L542 zwischen Venningen und Großfischlingen ein. Dadurch löste sich ein größerer Ast, der auf die Fahrbahn fiel. Der Ast wurde durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn geräumt. Da sich weitere große Äste vom Stamm gelöst hatten und noch in der Baumkrone hingen, bestand die Gefahr, dass diese ebenfalls auf die Fahrbahn fallen könnten. Die Straßenmeisterei Landau wurde verständigt und beseitigte die Äste aus der Baumkrone, so dass die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden konnte.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Edenkoben Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -