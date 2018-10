Polizeidirektion Landau / Brand eines Kartons in der ...

Brand eines Kartons in der Stadthausgasse

Landau - Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin, dass in der Stadthausgasse in Landau vor einem Wohn- und Geschäftshaus abgestellte Kartonage anfing zu brennen. Die leeren Kartons standen zur Abholung durch die Müllabfuhr auf der Straße. Die hinzugerufene Polizei und die Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Es kam weder zu einem Personen- noch zu einem Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 zu melden.

