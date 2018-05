Polizeidirektion Landau / Brennende Thuja-Hecke löste ...

Brennende Thuja-Hecke löste Großeinsatz aus

Landau - Am 05.05.2018 kam es in der Rudolf-von-Habsburg-Straße, gegen 18:00 Uhr, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Auslöser war eine Thuja-Hecke einer Gartenanlage, welche über eine Länge von ca. 50 Meter, in Brand geriet. Der aufkommende starke Wind erschwerte nicht nur die Löscharbeiten, sondern sorgte auch für Funkenflug. Dieser setzte, nachdem die Löscharbeiten der Hecke bereits abgeschlossen waren, die Dachstühle zweier angrenzender Gebäude in Brand. Nur durch die schnelle Reaktion der noch vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte konnten größere Schäden verhindert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die Thuja-Hecke durch Glasscherben, welche von der Sonne bestrahlt wurden, in Brand. Hinweise auf ein strafbares Handeln konnten nicht erlangt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 10.000 Euro verursacht worden sein.

