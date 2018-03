Polizeidirektion Landau / Brillen im großen Stil geklaut

Brillen im großen Stil geklaut

Landau - 27. März 2018, 13.30 - 14.30 Uhr Am Dienstagnachmittag wurde aus der Brillen-Fielmann-Filiale in der Kronstraße rund 50 - 60 hochwertige Brillengestelle im Gesamtwert von rund 4000 Euro gestohlen. Die Markengestelle befanden sich griffbereit im Verkaufsraum an der Wand verteilt. Die Filiale war zum Zeitpunkt des Diebstahls stark besucht, so dass der Diebstahl nicht sofort bemerkt wurde. Den Mitarbeitern konnten sich an ein verdächtiges Pärchen erinnern, welches einen Sehtest machte, ohne jedoch Sehschwächen zu haben. Die Frau war ca. 18 Jahre alt, hatte einen blonden Zopf und war mit einer schwarzen Lederjacke und Jeans bekleidet. Sie trug eine orangenfarbene Handtasche. Ihr Begleiter war ebenfalls 18 Jahre alt und hatte eine Umhängetasche dabei. Rund zwei Stunden vorher wurde die Fielmann Filiale in Pirmasens ebenfalls bestohlen, wobei von einem Pärchen im Alter von 23 bis 25 Jahren auch 40 - 50 Brillengestelle gestohlen wurden. Die Beschreibung des Pirmasenser Pärchens passt jedoch nicht auf die tatverdächtigen Personen in Landau. Ein Zusammenhang dürfte aber bestehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341- 2870 entgegen.

