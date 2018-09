Polizeidirektion Landau / Die Landauer Polizei und ihre ...

Die Landauer Polizei und ihre Polizeipferde

76829 Landau in der Pfalz - Arzheim - 1 ½ Stunden waren die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Landau mit zwei freilaufenden Pferden beschäftigt. Zunächst wurden diese im Ortsgebiet Ranschbach, und später dann in Landau-Arzheim gemeldet. Die beiden Pferde konnten schließlich auf dem Gelände des Kindergarten in der Arzheimer Hauptstraße festgestellt werden. Einem Zeugen gelang es, die "Wildpferde" an einen Zaun anzubinden und der Polizei zu überstellen. Die Besitzerin der Pferde konnte erreicht werden. Es stellte sich heraus, dass die Pferde von ihrer neuen Koppel in Siebeldingen ausgebüxt waren und wieder zurück nach Arzheim auf ihre alte Koppel wollten. Für die Kindergartenkinder war dies indes ein aufregender Nachmittag: Polizei und Pferde im Kindergarten.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau Thomas Sewohl Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -