Polizeidirektion Landau / Diebstahl von Sichtschutzelementen

Diebstahl von Sichtschutzelementen

Herxheimweyher - Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit vom 31.01.2018, 08:00 Uhr - 01.02.2018, 08:00 Uhr am Anwesen in 76863 Herxheimweyher, Waldstraße 19, einzelne Sichtschutzelemente am dortigen Zaun entwendet. Die einzelnen Kunststoffstreifen wurden auf einer Fläche von ca. 10 qm mitsamt den Befestigungsclips demontiert. Der Schaden beläuft sich auf 150,- EUR

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

