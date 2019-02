Polizeidirektion Landau / Edenkoben. Auch bei schönem Wetter ...

Edenkoben. Auch bei schönem Wetter darf nicht gekifft werden

Edenkoben - Bei fast sommerlichen Temperaturen, gestern am 27.02., zogen bei einer 27 Jährigen Südpfälzerin wegen ihres frischen Cannabis-Konsums, mit anschließender Autofahrt in eine Polizeikontrolle hinein, ein paar große graue Regenwölkchen auf. Die junge Frau muss nun mit einem Bußgeld von 500EUR rechnen, sowie mit einem Monat Fahrverbot. Ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden zudem für mind. 48 Std. sichergestellt und eine Mitteilung ergeht an die Führerscheinstelle, die in eigener Regie erneut die Eignung der jungen Frau zum Führen von KFZ überprüfen kann.

