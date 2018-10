Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Die Polizei, dein Freund ...

Edenkoben - Die Polizei, dein Freund und Helfer Nr. 2

Edenkoben - 2 Urlauber aus dem Landkreis Aschaffenburg wollten im Bereich der Villa Ludwigshöhe Kastanien sammeln. Hierzu fuhren sie mit ihren Fahrrädern in Richtung Wald und ketteten die Fahrräder mittels eines Fahrradschlosses aneinander. Beim Kastanien sammeln ging der Schlüssel für das Fahrradschloss verloren. In ihrer Not wendeten sich die Urlauber am 13.10.2018 gegen 16:00 Uhr an die Polizeiinspektion Edenkoben. Durch die Streife wurde mit Einverständnis der Urlauber das Fahrradschloss mittels Bolzenschneider durchtrennt, sodass diese zwar ohne gebrauchsfähiges Fahrradschloss aber dafür mit reichlich Kastanien im Gepäck die Heimfahrt zu ihrem Wohnmobil antreten konnten.

